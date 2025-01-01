Счупването на живачен термометър е една от най-честите домашни ситуации, които предизвикват внезапен ужас и паника – особено заради митовете около живака. Истината е, че разливът от един термометър е малък и напълно управляем, стига да знаете как да действате, посочват експертите от пожарната.

Ето ясни, проверени и безопасни стъпки, които да ви помогнат да овладеете ситуацията спокойно.

Първо: Без паника

Живакът в медицинските термометри е метален живак, който образува малки сребристи капчици. При счупване той се разпилява по пода, но се изпарява бавно при стайна температура. Това означава, че времето не е критично — важното е да не се разнася в други помещения и да се осигури вентилация.

Затова първото и най-важно нещо е да изведете веднага децата и домашните любимци. Да затворите добре вратата на помещението, в което е счупен термометър и да отворите прозорец/врата за проветряване в него за поне няколко часа. Ако времето позволява, добре би било между 12 и 24 часа.

Второ: Огледайте мястото

След като сте затворили вратата на помещението, за да не отива изпарението в другите стаи и сте отворили врата/прозорец, за да се проветрява, сложете си маска (за повече безопасност и за да сте спокойни, че няма да вдишате, макар че количеството от термометъра е твърде малко) и огледайте внимателно къде са паднали сребристите капчици. Дали е върху гладка повърхност – под, плочки; ламинат, дали е в шахти, фуги или под мебели; дали е върху тъкани – килими, дрехи, плюшени играчки?

Обикновено количеството е малко – около 1 грам – и може да бъде почистено безопасно в домашни условия.

Какво НЕ трябва да правите в никакъв случай:



❌ Не използвайте прахосмукачка - тя раздробява капките и увеличава изпарението.



❌ Не използвайте метла - тя разпилява живака на микрокапчици.



❌ Не докосвайте живака с голи ръце.



❌ Не изхвърляйте събран живак в мивката или тоалетната.



Трето: Как да подготвите почистването

Необходими материали: гумени ръкавици; твърда хартия или картон; тиксо или изолирбанд; малък стъклен буркан с капачка; фенерче. Проветрявайте през цялото време. За повече безопасност използвайте маска (може каквато и да е).

Четвърто: Стъпка по стъпка - безопасно почистване

1. Съберете големите капки - с помощта на картон или хартия внимателно подгонете капките една към друга, докато се съберат. Живакът естествено образува топчета.



2. Съберете малките капчици, като използвайте внимателно тиксо, без да натискате, за да полепнат микрокапките.



3. Проверете с фенерче - насочете светлина под ъгъл – живакът блести и се вижда ясно.



4. Съберете всичко в буркан - поставете живака, хартията, тиксото и евентуално замърсените ръкавици в стъклен съд с капачка.



Пето: Какво да правите с отпадъците



Тъй като живакът е опасен отпадък, не се изхвърля в домашния боклук. В България може да го предадете в: общински депа за опасни отпадъци; мобилни пунктове за опасни битови отпадъци (организират се периодично); определени аптеки или пунктове за медицински отпадъци. Много важно - съхранявайте бурканчето плътно затворено до предаването му.

Кога да потърсите медицински съвет

Рядко има нужда от медицинска намеса при счупен термометър. Въпреки това, консултация е добра идея ако: човек е прекарал дълго време в непроветрено помещение с разлив; живак е попаднал върху загрята повърхност; има подозрение, че някой е погълнал метален живак. А също и ако има задъхване, замайване или общо неразположение. Все пак е добре и да го различите от първите симптоми на паниката.

Добрата новина - металният живак в термометрите почти не се усвоява от стомаха, но все пак се изисква медицински съвет при видимо неразположение.

Превенция: време е за модерни термометри

След инцидента е добре да замените старите живачни термометри с дигитални, инфрачервени или галиеви – те са безопасни, точни и лесни за употреба. Галиевите се приближават най-много до живачните по точност.

И последно - счупеният живачен термометър не е повод за паника. С правилните действия ситуацията е напълно контролируема. Най-важното е да се действа спокойно, да се избегнат грешни стъпки, да се проветри добре и да се предаде отпадъкът на подходящо място. Така защитавате и дома си, и околната среда.