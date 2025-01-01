„Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. В контекста на нашето начало (бел. ред.: представяне на младежи, помагали на огнеборци и доброволци) не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни“ – това заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков.

„Това правителство в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство в момента, си е поставило определени амбициозни цели, но те не са амбициозни за правителството, а за повишаване жизнения стандарт на българите, не гледайки в нашия политически пъп, а гледайки много напред и много отвъд хоризонта на това управление и на неговия мандат“, заяви премиерът.

Той добави, че „всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация“, не би следвало да срещат реакцията на правителството. „Защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни“, категоричен бе Желязков.

„Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързана с баланса между институциите. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран”, отбеляза министър-председателят, като наблегна, че парламентът е този, който има грижата да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени.

„Ние очакваме началото на политическия сезон за парламента. За нас политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента”, добави премиерът.