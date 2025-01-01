Младежи, помагали на огнеборци и доброволци по време на борбата с горските и полски пожари у нас, бяха аплодирани за геройството си в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Поканих ги сред нас, за да изразим нашата признателност и благодарност не само на тях. Те са посланици и представители на всички онези, които в тези усилни времена показват показват човешкия добродетел, онзи скромен, своеобразен, тих и непретенциозен героизъм, но и онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с онази човечност и емнатия, която толкова липсва в нашето ежедневие“, посочи министър-председетялят Росен Желязков.

По думите му тези младежи са представители на всичко изброено, затова и премиерът се почувствал длъжен не заради евентуалните спекулации за политическия пиар. „Поканих тези момчета, тези български мъже, за да получат нашите аплодисменти. Техният пример става достояние и нека това да е заразителният пример за тези млади момчета. Ние вече не трябва да мислим за тях като за нашето бъдеще, а като ангажимент в нашето настояще. Затова искам да благодаря на техните родители и близки за това, че са вложили в тях любов старание и умение и ги насърчават по техния път“, посочи премиерът.