Лидерът на "Морал, единство чест" (МЕЧ) Радостин Василев обяви на брифинг в парламента, че ще сезира институции за нарушения на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов и на фирми, свързани с него, както и за нарушения на негови приближени, свързани с "Исторически парк".

Депутатът подчерта, че МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.

От днес обявявам край на партия "Величие", заяви той, като обясни, че партията не е политическа формация, а финансова пирамида.

Според депутата председателят на Сметната палата Димитър Главчев "покрива" народните представители от партията на Михайлов. Василев каза, че ще повикат Главчев за изслушване в парламента следващата седмица.

На брифинга на Василев присъстваха и четирима души, които твърдят, че са подведени да инвестират от парламентарната група на "Величие" и фирма, свързана с Ивелин Михайлов и "Исторически парк".

Василев: Киселова е крила сигнали, свързани с документни престъпления и източване на държавен ресурс

Не мога да позволя на един депутат или група депутати да дойдат да унижават мен и всеки ден да унижават жените, с които работя. Така лидерът на "Величие" отговори на обвиненията.

Пред журналисти в Народното събрание Михайлов каза, че Василев прави внушения за „пирамида“:

"Имах телефонен разговор с Радостин Василев, в който го питам какво е пирамида. Той ми каза: „Мое лично мнение“, и ми затвори. Един човек, който е депутат, който трябва да говори от името на хората, да отиде и да говори за „мое лично мнение“, да занимава всички медии - това е нещо, което е подсъдно".