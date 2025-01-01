Проходът Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, е отворен от 16:20 часа, съобщи за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Решението се взема след внимателен обход на цялото трасе от специалисти. Шосето е почистено до асфалт, а вече е и изсъхнало. Отстранени са всички паднали върху пътя клони и дървета. Не е изключено в следващите часове отново да има падане на клони, но пътноподдържащата фирма има своя техника на място и те своевременно ще се отстраняват.

Проходът Петрохан беше затворен от вчера сутринта заради обилен снеговалеж и падащи върху пътното плътно клони и дървета. С цел избягване на неприятни инциденти с падане на клони или дървета върху автомобили движението беше спряно. Сега метеорологичните условия вече са нормални и проходът се отваря, посочи областният управител. Той уточни, че до падането на множество дървета и клони по пътя се е стигнало заради това, че те още са със зелени листа и задържат върху короните и клоните си мокрия сняг, но в един момент рухват под тежестта му.