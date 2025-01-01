Очакванията са до края на 2029 г. или началото на 2030 г. цялата магистрала "Хемус" да бъде построена. Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров инспектира открития днес нов участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци".

Министърът отбеляза, че за кратко време е възстановена работата по редица инфраструктурни обекти, спрени през периода на политическа нестабилност.

"Днешният ден е още едно доказателство, че от това управление има смисъл и че политическите усилия, които полагаме, са насочени към добруването на гражданите", заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.

"Това, което днес се случва, е символично за всички живеещи в Северна България, защото без автомагистрала "Хемус" този регион няма бъдеще", каза министър Иванов. По думите му новооткритият участък ще облекчи значително трафика в посока Плевен - Русе, а пътуващите към Варна ще могат по-удобно да продължат напред. Той изрази надежда до края на годината да бъдат издадени още няколко разрешения за строеж по други лотове на магистралата. "Политическите усилия, които всички полагаме, вече дават резултати. Гражданите виждат това, а нашата обща цел е стабилност и развитие", допълни министърът.

По думите му настоящият лот струва 300 милиона лева. От регионалното министерство са заложили в бюджета си за следващата година, подаден към Министерството на финансите, 6 милиарда лева за пътна инфраструктура.

Иванов добави, че се очаква до месец - месец и половина да бъде пуснат и следващия участък от АМ "Хемус" - около 3-3,5 км, който ще даде възможност да се пътува за Варна.

"Забавянето е от това, че четири години в държавата имаше непрестанни избори. Технически няма проблеми, просто възстановяваме строителството и наваксваме с всички темпове, за да бъде пуснато движението още в началото ноември, за да могат пътуващите към Варна да заобиколят тези критични точки като Български извор, Сопот, където станаха много пътнотранспортни произшествия", посочи министърът.

"Съжалявам много, че пускаме само тази отсечка. "Хемус" трябваше по това време да е готова изцяло и до Варна да се пътува по автомагистрала. Министър Иванов ви каза, трудно се размразяват старите строежи старите започнали по протежение на отсечката от пътя п.в. "Боаза" до Плевен. Там има решение за строежи за абсолютно всички участъци в тези 56 км. Адмирации към Министерството, че издаде още няколко разрешителни за строежи по протежение на участъка от Велико Търново към Търговище. Предстоят да издадат още няколко. Съжалявам още веднъж, че това безвремие ни накара да сме свидетели само на тези малко над 10 км", заяви председателят на регионалната комисия и депутат Николай Нанков.

Той добави, че над 2000 км от републиканските пътища се реабилитират към момента.

БГНЕС

Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. "Боаза" и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.

На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103-и км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус". Очаква се отсечката от п. в. "Дерманци" до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец, посочват от Агенцията.

БГНЕС

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик.

Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В новоизградената отсечка има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус", с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. "Плевен", съобщават още от АПИ.