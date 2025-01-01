Бездомните хора в София са значително по-малко, отколкото в големите европейски градове. Това съобщиха днес заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева и доц. Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека съм Българската академия на науките, които представиха резултати от преброяване на бездомните хора в България, състояло се между 20 и 26 октомври.

По предварителни данни бездомността в София е значително по-ниска, отколкото в големите европейски градове, сочат резултатите от проучването, което е в рамките на международния проект "Европейско преброяване на бездомността", финансиран от Европейската комисия, съобщи зам.-кметът Бачева. По думите ѝ София е първият български град, който се включва в инициативата. Координатор на целия проект, който обхваща 35 града в Европа, е Университетът в Лювен (Белгия) в лицето на Коен Херманс.

В Лион бездомните са 12 пъти повече, в Брюксел - 11 пъти, в Будапеща - пет пъти и в Букурещ - три пъти повече от тези в София, сочат резултатите от проучването, чиито финални данни ще станат известни през януари 2026 година, съобщи зам.-кметът Бачева.

Заедно със Столичната община обединихме усилия да направим това първо по рода си преброяване, каза доц. Черкезова, която подчерта, че става въпрос не просто за преброяване на терен, но и за профилиране на хората на улицата. Екипите от общо 53 доброволци на терен, сред които от Българския Червен кръст и Млатийския орден, са събирали информация за това от колко време хората са на улицата, какво е разпределението им, здравословното им състояние, потребности, професии.

Целта е по-голяма адекватност в разработването на политики за грижа за бездомните, обясни Черзекова. Тя каза, че според различни методологии бездомните могат да бъдат различни категории като например живеещите на улицата (в гаражи, изоставени къщи, мобилни домове). Друга група са бездомните, настанени в кризисни центрове, където нощуват от една до три нощи. Трета категория са бездомните в центровете за временно настаняване с по-дълъг престой. В рамките на преброяването на бездомните са предоставени дрехи, обувки, храна.

Зам.-кметът Бачева подчерта, че е много трудно да се помогне на бездомни, които не желаят помощ. Няма как те насила да бъдат настанени в кризисни центрове или да им се предостави подкрепа, каза зам.-кметът. Тя съобщи, че на територията на Столичната община функционират три центъра за бездомни с капацитет над 500 места, които са запълнени на 80%. Точен брой на бездомните в София не може да се даде, защото данните се променят ежедневено, каза зам.-кметът Бачева. Тя увери, че ще бъдат разкрити и допълнителни легла, ако се запълни капацитетът на центровете, особено през зимните месеци. От декември до март ще се раздава храна и топъл чай всеки ден за хората, които се нуждаят от това през най-студената част от годината, каза още Надежда Бачева.

Тя цитира данни на Българския хелзински комитет отпреди две години, според които в България има около 200 000 души без лични документи. Родителите нямат документи, децата се раждат без да получат ЕГН и това се мултиплицира с всяко следващо поколение, каза Бачева. В тази връзка тя каза, че благодарение на промени в законодателството Столичната община предоставя служебен адрес на бездомните, така че да могат да си извадят лични документи. Голям процент от хората се възползват от тази възможност, информира още зам.-кметът.