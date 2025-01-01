Прокуратурата във Велико Търново обжалва определението на Окръжния съд, с което бяха пуснати под „домашен арест” петимата рокери от „Хелс Ейнджълс”, предаде NOVA.

В залата, с електронни гривни пристигнаха, сочените за лидери на организирана престъпна група Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата. Двамата и техните защитници, заявиха че искат изменение на домашния има арест с най - леката мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група.

Постоянен арест за лидерите на „Хелс Ейнджълс“ поиска прокуратурата

„Ще заявим анализ на доказателствата и това, че определената от Окръжния съд мярка за е незаконосъобразна и тежка”, заяви Венцислав Фоти - адвокат на Емил Йорданов.

Мирослав Пашов – Пашата посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен, а неговият адвокат Милен Николов добави, че последната дата, която е инкриминирана, е за 2018 година.