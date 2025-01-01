Великотърновският окръжен съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за петима членове на мото клуб „Хелс Ейнджълс“, обвинени в различни престъпления.

Съдът не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест за лидерите на рокерската група Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, както и за техните съратници Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Това съобщи NOVA.

Петимата са сърцевината на организирана престъпна група, за която всеки е обвинен в повече от 20 престъпления, като един от тях е с 27 обвинения.

Основното обвинение за "Черния" и "Пашата" е, че са образували и ръководили престъпната група, а за останалите, че са участници в нея. Между 21 и 25 пункта за грабеж, принуда, рекет, изнудване и хулигански действия бяха прочетени от обвинението за всеки един от задържаните.

Шестимата адвокати на задържаните настояваха за по-леки мерки с мотиви, че в обвинението има фактически несъответствия и недостатъчно обосновани доводи за налагане на най-тежката мярка.

Съдия Еманоил Вардаров прочете определението на Окръжния съд, според което за петимата се определя мярка за неотклонение „домашен арест“ с използване на електронни устройства

Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети са също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването бандата е действала от 2014 година.

Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги.

Тарторите на групата са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.