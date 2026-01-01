Говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев коментира случая с изтеклите кадри от видеокамерa в АГ-кабинет в София.

"Веднага след появата на тези съобщения, Софийска районна прокуратура се самосезира за извършено престъпление за разпространение на порнографски материали. Незабавно е пристъпено към действия по разследването, извършени са 8 огледа, претърсвания и изземвания в София, приобщени са множество веществени доказателства - видеокамера, компютърни конфигурации, мобилен телефон", обясни той.

Николаев допълни, че предстои те да се изследват внимателно, разследването е в начален етап, предстоят разпити на свидетели и компютърно-техническа експертиза.

Той потвърди, че има задържан за до 24 часа, но няма събрани доказателства за авторство към конкретното деяние. Николаев бе запитан дали само д-р Венелин Иванов е задържан. "От материалите по делото имаме данни единствено за доктора", каза той и допълни, че е установена една единствена камера.

Установено е, че IP-адресите, от които са генерирани клиповете, както и конкретният мейл адрес, са локализирани в чужбина - извън ЕС. "Дадени са указания на разследването да се установи евентуална връзка със случаите в Бургас, при всички положения, разследването ще протече, ще се разкрие цялата истина. Монтирането на камери в гинекологичен кабинет, освен че би могло да е престъпление, със сигурност е законово нарушение", обясни още той и подчерта, че множество обекти в София са претърсвани.

Проверява се и версията за хакване на камерите, каза още той.