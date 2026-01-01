Софийската районна прокуратура се самосезира след информацията в медиите за разпространени в сайтове за възрастни видеоматериали от гинекологичен кабинет в София. Образувано е досъдебно производство, което е възложено на СДВР, съобщиха от СРП.

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

От Софийската районна прокуратура посочват още, че след запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор незабавно е образувал досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 1 януари до 4 февруари 2026 г. в София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал, което е престъпление по чл. 159, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването по случая продължава.