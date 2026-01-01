Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

По-рано днес стана ясно, че Софийската районна прокуратура се е самосезирала след оповестена информация в медиите за видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Заради изтекли видеа от гинекологичен кабинет: Претърсват 8 адреса в София

Кадрите са от 2024 г. и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и „Медицински надзор”.