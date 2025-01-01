Картината на Златю Бояджиев „Пейзаж“ бе продадена за рекордните за България 81 000 евро на търг, предаде репортер на БГНЕС.

Предишният рекорд държеше вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка, която беше продадена преди десет години за 75 000 евро.

Цената на „Пейзаж“ на Бояджиев стартира от 25 000 евро. В наддаването се включиха много участници по интернет, по телефон и присъствено в зала.

„Всеки искаше да я купи, имаше гора от ръце. Наддаването беше много сериозно“, сподели пред БГНЕС Игор Марковски, един от собствениците на аукционната къща, продала произведението на изкуството.

Той разказа, че масленото платно с размери 73х94см е нарисувано през 1936 г., когато Бояджиев е на 33 години. Картината е от периода, в който художникът все още може да рисува с дясната си ръка и не е претърпял сериозни здравословни проблеми, с които се сблъсква по-късно през живота си.

„Тя никъде не е показвана, пазена е дълго време от собствениците ѝ, които в един момент решават да я продадат и се обърнаха към нас“, каза още Марковски.

Новият притежател на „Пейзаж“ е от България. След покупката на платното той заяви, че го придобива с инвестиционна цел и е убеден, че след две години цената му ще е 100 000 евро.

Освен картини на Златю Бояджиев на търга имаше „инфарктни наддавания“ за друг голям български майстор на четката Генко Генков. Негова малка картина се продаде за 14 500 евро при начална цена от 4500 евро.

Марковски коментира промените, които предстоят на пазара на изкуство след влизането на България в еврозоната.

„Най-накрая трябва да влезем в Европа и с изкуство и да покажем на света, че българските автори са конвертируеми и на Запад. Защото Берлинската стена падна, но духовната стена никога няма да падне. Трябва да покажем, че сме силни не само с оперното изкуство, с което сме известни по цял свят, но и с изобразителното“, заяви той. Марковски отбеляза със съжаление, че на чуждите търгове Кристо, Жорж Папазов или Жул Паскин не се представят като българи.

„Има български творци, които заслужават. Ако Златю Бояджиев е от този ранг, тогава Владимир Димитров-Майстора е още по-нависоко. Имаме и живи художници, които са много добри и е крайно време да бъдат конвертируеми навън“, добави той.

Марковски остро разкритикува като обиден закона, според който картини на български автори не могат да се изнасят зад граница.

"Най-накрая ще падне така нареченият Закон за културното наследство, според който картини по-стари от 100 години са сложени в графата "културно наследство". Никога не се спазвали този закон, че картината, освен че трябва да е на над 100 години, тя трябва и да е на стойност над 300 000 евро. Това Министерството на културата услужливо го задрасква. Това ще падне и пазарът на изкуство ще стане свободен“, заяви той.