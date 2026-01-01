Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев представя основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година.

„Не става дума за игра на дефицит. Той е съвсем реален, при това прекомерен", заяви той.

По думите му, за да се справим е нужно да се наложат мерки за икономия и да бъдем устойчиви, за да дойдат по-добри времена.

„Искам ясно да възразя срещу спекулациите и апокалиптичните предсказания. Няма да намаляваме доходи и да отнемаме права", каза Донев.

„Искам да призова за внимателно отношение към езика. Той обяви, че е напълно невярно твърдението, че ще бъде замразена минималната работна заплата“, заяви министърът на финансите.

Той обяви, че все пак има възнаграждения, които ще бъдат разгледани като облекчаването на разходи за заплати.

Правителството планира допълнителни разходи за образование, здравеопазване и култура.

600 млн. евро ще бъдат разпределени към общините.

Целта е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП.

"Чрез редица мерки с настоящия бюджет, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7 от БВП за 2026 година", заявит той. Финансовият министър заяви, че това ще се случи като се следва балансират подход за свиване на разходната част в бюджета и увеличаване на приходите.

Предвижда се от 1 август 2026 г. максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход от мярката е малко над 90 млн. евро.

Планирано е и повишаване на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии, при които ръстът ще бъде по-висок от този на минималната работна заплата. Предложението е на министъра на труда и социалната политика. Очакваните приходи от тази мярка са около 40 млн. евро.

От 1 август тази година се предвижда и увеличение на винетните такси, както и разширяване на обхвата на тол системата. Очаква се това да донесе допълнителни приходи в размер на 53 млн. евро.

„Капиталовите разходи през 2026 г. се предвижда да надхвърлят 9 млрд. евро. В тази сума са включени и разходите с национално финансиране, които възлизат на над 4 млрд. евро“, посочи финансовият министър Гълъб Донев.

По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.

По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".

Премиерът Радев: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите, с едно изключение

"С едно изключение - ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети", допълни той.

Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим, посочи още министър-председателят.

Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“