Министерството на правосъдието публикува работен анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива.

Документът е изготвен в рамките на инициатива на министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

Инициативата си министърът заяви преди месец. Тогава той поясни, че критериите за номинации на кандидатури за ключови постове в съдебната система от министъра на правосъдието ще бъдат изготвени от него и екипа му, а правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет.

Последва експертна дискусия в Министерството на правосъдието, на която участниците се обединиха около необходимостта от изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт и призоваха министърът да се възползва от правомощието си.

Компетентностният модел за всяка длъжност е разработен на основата на предвидените за нея правомощия в действащите закони и върху съвременни концепции за стратегическо, институционално и оперативно управление, отбелязват от МП. В документа са разграничени основните знания, умения и качества (компетенции), които заемащите длъжността лица следва да притежават, за да могат ефективно да изпълняват възложените им функции. Очертани са основните нива на лидерство в съдебната система и са формулирани примерни критерии и показатели, които могат да подпомогнат по-обективната, аргументирана и съпоставима оценка на кандидатите за всяка длъжност. На тази основа е изградена последователна рамка от професионални, управленски, лидерски и етични компетенции, съобразени със спецификата на всяка длъжност и с различните нива на управление в съдебната система, допълват от МП.

Моделът няма нормативен характер и не създава правно обвързващи изисквания.

На следващия етап от реализиране на инициативата на министър Янкулов на съсловните сдружения в съдебната власт и неправителствените организации ще бъде предоставен проектът на правила за реда и условията за набиране, оценяване и състезателно сравнение на кандидати за ръководни длъжности в съдебната система.

Текстът на модела е публикуван на сайта на МП.