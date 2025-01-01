Повече от 3 часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в Комисията за противодействие на корупцията по делото за аферата в Агенция "Митници". Повдигнати са му общо четири обвинения, съобщи БНТ, позовавайки се на свои източници.

Освен за участие в организирана престъпна група, също за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Кой е Паскал?

Николов беше отведен за разпит в комисията в 11:00 часа днес, след като вчера беше екстрадиран от Сърбия обратно у нас. Той беше задържан миналата година в Белград след международно издирване. Пред разследващите той е дал кратки обяснения и е представил голямо количество документи за лечението си в сръбската столица, което било започнало още през миналото лято.

Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи за БТА адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя.

Очаква се от прокуратурата да внесат искане да бъде наложена мярка „постоянен арест“.

На бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.