Екстрадираха обратно у нас соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал от Сърбия, съобщи NOVA.

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване.

По последна информация екстрадирането се е извършило през граничен пункт „Калотина”. Оттам той е бил конвоиран от Главна дирекция „Охрана” до следствения арест на „Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението и да бъде задържан евентуално за срок до 72 часа.

Кой е Паскал и какво се знае за него?

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата „Митници”. Свързан е с участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на Агенцията Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в „Гранична полиция”.

„Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица - нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та”, заяви Галя Гълъбова, която е адвокат на Николов.

В ъндърграунд средите Никола Николов - Паскал е наричан "кралят на цигарите", според информация на БНТ. Твърди се, че държи най-големия канал за трафик на тютюневи изделия. Има данни, че количествата цигари, преминали през този канал в последните 3 години, се увеличили няколко пъти. Той е от Димитровград. Още през 80-те години на миналия век той започнал работа като митничар в Свиленград, но работното му място било граничният пункт "Капитан Андреево". Има твърдения, че тогава е станал сътрудник на "Държавна сигурност". През 1995 г. напуснал митниците и тогава започнало развитието му в контрабандния бизнес, първо като съдружник на Иван Тодоров - Доктора.

За да не привлича внимание, през последните повече от 15 години Никола Николов - Паскал живеел близо до Кавала в Гърция. Дори се твърди, че дълго време е живял в ТИР, превърнат в каравана край брега на Бяло море. През 2021 година обаче се върнал у нас и дори регистрирал фирма. В началото на 2024 година обаче неочаквано затворил офиса и отново напуснал страната.