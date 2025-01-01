Почина уважаваният педиатър д-р Лиляна Райчева, съобщават от УМБАЛ „Александровска“, където е работила в продължение на 35 години.

Тя е завършила медицина през 1973 г. в Медицинския университет – София, специализирала е „Детски болести“ през 1978 г., а през 2011 г. защитава втора специалност по „Детска пневмология и фтизиатрия“.

Д-р Райчева започва професионалния си път като младши асистент и остава активен преподавател в Катедра „Педиатрия“ на Медицинския университет в София до пенсионирането си. В продължение на години ръководи отделението за лечение на деца от 2 до 18 години с остри дихателни заболявания в клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“.

Тя е сред най-добрите в своята област – отличена е в класацията Best Doctors през 2011 г. като педиатър и през 2015 г. като детски пулмолог.

Колегите ѝ я описват като съвестен, отговорен и отдаден лекар, запомнена с човечност, честност и професионализъм.

Поклонението ще се проведе на 29 август (петък) от 15:30 ч. в столичния храм „Света София“.