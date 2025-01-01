69-годишна жена загина на тротоара, след като автомобил връхлетя върху нея в Лом. Зад волана бил 23-годишен мъж, който изгубил контрол над колата, напуснал пътното платно, качил се на тротоара и ударил преминаващата там жена.

Млад шофьор блъсна и уби жена на тротоар в Лом

Хора от града разказаха пред NOVA, че улица „Латинка”, на която е станал инцидентът, е известна като „Пистата”.

„Има една отсечка от 1,5 километра, на която никой не се съобразява със скоростта. На три места по улицата пресичат деца, за да отидат до училище. А тук се минава със 150 километра в час. Млади момчета си организират гонки. Полицията не може да се справи с тях. Явно си имат информация”, разказа Росен Русинов, който е съсед на загиналата жена.

Той заяви, че познава жертвата на катастрофата. „Самият аз не съм видял шофьора, въпреки че бях на мястото минути след инцидента. Хора казват, че той слязъл от колата и е проявил агресия към водач на тир, който се опитал да изпревари. Мъжът му казал:”Видя ли какво направи?”. Оказало се, че младият мъж дори не е видял, че е убил жената”, заяви Русинов.

Началникът на сектор "Охранителна полиция" при РУ-Лом главен инспектор Огнян Иванов обясни, че тежкият инцидент е настъпил при опит за неправилно изпреварване на тир. „Водачът е бил с превишена скорост. Загубил е управление и автомобилът е поднесъл и странично започва да се преобръща. Излиза от пътното платно, удря се в дърво – от което отскача и удря 71-годишната жена, която почива на място”, обясни той.

По думите му пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. „Този водач има шофьорска книжка от 2021 година. Има няколко нарушения – 4 глоби с фиш, едната от които е за аналогично престъпление, а именно за неправилно изпреварване. Другите глоби са за други нарушения – шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка – той има седем нарушения”, обясни Иванов.