Преди 50 дни положихме клетва пред българския народ. Тези дни не са достатъчни, за да бъдат решени проблеми, трупани с години, не са достатъчни да бъдат поправени всички грешки, допускани десетилетия наред, но са напълно достатъчни, за да покажат посока. 50 дни са само началото, но началото показа едно - "Прогресивна България" (ПБ) няма да управлява със страх, а с работа, експертност и отговорност и с ясното съзнание, че най-големият работодател е българският народ. Това каза народният представител Иван Янев от ПБ в декларация от парламентарната трибуна.

Българските граждани дадоха на "Прогресивна България" доверието на парламентарно мнозинство, то можеше да бъде използвано като инструмент на политическо надмощие, но ние избрахме друго. Още в първите дни подадохме ръка към опозицията и заявихме, че българският парламент може да бъде място за спор на идеи, а не арена за лични нападки и политически представления, посочи Янев.

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Благодарим на онези представители на опозицията, които приеха тази протегната ръка и избраха аргументите пред обидите и отговорността пред политическата истерия, добави той.

През последните години обществото не веднъж стана свидетел на безсъдържателни конфликти, които не произведоха нито едно решение, но произведоха огромно количество разочарование. Само 50 дни след началото на този парламент политическият огън е безпощаден. Обвинявани сме за всичко – за това, което правим и това, което предстои да направим, посочи Иван Янев. Има разлика между критика и политическа спекулация, между контрол и саботаж, между опозиция и безотговорност, между несъгласие и желание държавата да не успее, допълни той.

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"Прогресивна България" не е участвала в политическите схеми, които източиха доверието на обществото, не е участвала в превръщането на институциите в обслужващи механизми на икономически и политически зависимости, заяви депутатът.

Пред нас стои огромна задача – да възстановим доверието в институциите, да върнем смисъла на държавността, да прекъснем практиките, които превърнаха части от администрацията в територия на зависимости и безконтролност, каза още Иван Янев.