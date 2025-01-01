В столичната митрополитска катедрала "Св. Неделя" беше отслужена заупокойна Света литургия по повод 80 години от рождението на покойния патриарх Неофит. В негова чест в сградата на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е открита аула, носеща неговото име.

БТА / Никола Узунов

"Талант в това отношение на църковното пеене. Обучил е толкова студенти, ръководеше свещеническия хор. Има записи, с които всеки един може да се увери и да се докосне до неговата работа, до всичко това, което ни е оставил. Според мен неговата голяма отговорност, която имаше, е църковното единство. В последните години в служене той беше телесно немощен, но не пренебрегна и не се отнесе с лекомислие или с по-малко внимание, отколкото е необходимо към който и да е предмет, който засяга църковния живот", заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, цитиран от БНР.

БТА / Никола Узунов

На 1 декември 1989 г. българският патриарх Неофит, тогава Левкийски епископ, е избран за ректор на Духовната академия, а след възстановяването на академията като Богословски факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски", на 26 юли 1991 г., е избран и за първи декан. Заема поста до януари 1992 г. и оставя дълбока следа сред студентите и преподавателите, отбелязват от БПЦ-БП.

В Русе площад ще носи името на патриарх Неофит, поставят и негов бюст-паметник

Припомняме, че на 16 март 2024 г. България изпрати в последния му земен път българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той почина на 13 март 2024 г. след продължително боледуване във Военномедицинската академия (ВМА-София) вследствие на многоорганна недостатъчност.