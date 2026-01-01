На Цветница вярващите трябва да принесат най-доброто от себе си - вярата, верността и добродетелите си, за да може Христос да царува в сърцата им. С този призив българският Патриарх Даниил се обърна към паството в храма "Св. Александър Невски" по повод днешния празник Цветница.

„Да принесем на идващия Спасител и победител на смъртта вяра, както принасяме тези върбови клонки, палмови клонки, цветята, които са късали жителите на Йерусалим, са посрещнали Христос тогава, така и ние да принесем най-доброто от себе си – вярата ни, верността ни към Бога, добродетелите, за да може Господ да царува в сърцата ни. Той и затова идва", каза още патриархът.

"Вижте колко е изменчива човешката природа, когато Бог не постъпва така, както ние мислим, че трябва да постъпва – нашият възторг и приветствие се сменят със съвсем противоположни чувства. Само няколко дена след посрещането Му в Йерусалим народът с други възгласи се обръща към Него – „Разпни го, разпни го, отбеляза предводителят на Православната ни Църква. И призова да се отнасяме с вяра и вярност, а не да приспособявамесвоите разбирания към Бога. Христос дойде да се възцари в душите и сърцата ни, да въдвори Своя мир, Своята любов, Своята правда в нас", допълни Патриархът.

"2000 години Църквата съществува и не може да разбере Свещеното Писание. Днес очакват и разбирането им е, че Месия, обещаният Спасител на човечеството, ще бъде политическа фигура, земен цар, който ще въдвори земно царство. Затова нека поднесем вяра, нека поднесем сърцата си на Христос да царува", призова Даниил.

