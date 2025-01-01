Министерски съвет отпуска по 120 лева коледна добавка за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията на бедност (638 лева). Това съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

„Решението е взето на правителственото заседание днес“, допълни министърът. Прогнозата е, че през месец декември броят ще бъде около 536 хиляди души, а за коледните добавки ще са необходими малко над 64 милиона лева.

„Направена е сметката, парите ги има. Могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези добавки“, допълни министърът.

Гуцанов поясни, че в момента в Министерството на труда и социалната политика се работи по закон, така че тези коледни и великденски добавки да бъдат обективирани в закон. „Там да се направи така че не само пенсионерите, но и уязвимите слоеве на всички наши граждани да могат да получават тези добавки. Ще прецени как точно това да стане“, допълни той.

Той каза, че понякога се получава така, че майка с дете например има необходимост от добавките, защото е под линията на бедност. „Друг път обаче е до линията на бедност, но има други доходи, като апартаменти под наем, земи под аренда. Тоест трябва да се направят много точни справки. Националната агенция за приходите също ще се включат в изготвянето на този законопроект“, подчерта министърът.

Целта е да има справедливост и българските граждани, които имат нужда от подкрепа, наистина да я получат и да няма ощетени.

По думите му той определи Бюджет 2026 г. като „най-социалния“.