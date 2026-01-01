След кратко боледуване на 85-годишна възраст почина уважаваният невролог доц. д-р Ценка Цанкова, съобщиха от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Доц. Цанкова е лекар с над 50-годишен професионален път, оставил дълбока следа в българската неврология. Дълги години тя ръководи Нервно интензивно отделение в ИСУЛ и се утвърждава като един от водещите специалисти в лечението на заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система.

Завършва Медицински университет – София през 1964 г., а четири години по-късно придобива специалност по нервни болести. През 1979 г. защитава дисертация в областта на съдовата мозъчна патология и ликворология и става кандидат на медицинските науки, а от 1991 г. е хабилитирана като доцент.

Професионалният ѝ път преминава и през УМБАЛ „Александровска“, където работи между 1974 и 1987 г. В следващите почти четири десетилетия тя посвещава изцяло работата си на ИСУЛ, където остава активна до последните си дни.

Автор е на над 100 научни публикации, а колеги и пациенти я описват като отдаден лекар, ерудит и човек с изключителна съпричастност.

„Светъл и отзивчив човек, винаги готов да помогне“ – така ще бъде запомнена доц. Цанкова от хората, които са работили с нея и са се доверявали на професионализма ѝ.

Поклонението ще се състои на 30 април 2026 г. от 12:30 ч. в храм „Свето Благовещение“ в столичния квартал „Дружба“-2.

Съболезнования на близките!