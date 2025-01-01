Българските пощи ще имат ключова роля при обмяната на левове в евро в над 2230 населени места, където няма банкови клонове или банкомати, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на откриването на Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в Международния конгресен център в Бургас.

"Както всички знаете, еврото всъщност го приехме още през 2007 година, когато доброволно се съгласихме, че един ден, като членове на еврозоната, ще приемем единната европейска валута. Дойде този ден и съм щастлив, че правителството на господин Желязков ще осъществи тази историческа стъпка“, заяви той. Министърът подчерта, че пощите са най-близо до хората, особено в малките и отдалечени населени места.

Там хората получават пенсиите си и разчитат на пощите за основните си услуги. Логично беше именно те да подпомогнат процеса на обмяна от лева в евро, каза Караджов. Транспортният министър уточни, че в над 1500 пощенски станции в страната вече има обучени служители, които ще извършват физическата обмяна от 1 януари 2026 година. Освен това са закупени и внедрени всички необходими технически средства – броячни машини, баркод четци, детектори за фалшиви банкноти, системи за видеонаблюдение и други.

"Във всички пощенски станции ще се осигури постоянна връзка и координация с Българската народна банка и Министерството на вътрешните работи. В пет ключови станции ще има полицейско присъствие през целия шестмесечен период на свободната обмяна. Това гарантира, че процесът ще бъде безопасен и прозрачен за всички граждани“, добави Гроздан Караджов. Той акцентира и върху внедрения нов софтуер, който ще улесни обмяната и ще включва функция за електронен пенсионен картон.

"След първи януари пенсионерите ще могат да получават пенсиите си във всяка пощенска станция, независимо дали са на гости при децата си или на почивка. Това е значителна помощ за възрастните хора, които традиционно използват пари в брой“, каза министърът и отбеляза, че сътрудничеството с БНБ е било ключово за успешната подготовка.

"Знам, че този аспект може да изглежда по-маловажен на фона на историческата промяна от лева към евро, но за повечето възрастни хора това е реална и пряка помощ. Усилията, които полагаме в тази посока, са правилни и ще подкрепят българските граждани в първите месеци на прехода“, добави Караджов.