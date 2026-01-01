Задържаха известния в социалните мрежи инлуенсър Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен тест за наркотици, съобщава NOVA.

Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112.

По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха от Областната дирекция на полицията.