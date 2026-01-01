Две нови социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства бяха открити днес в смолянското село Ровино. Обектът е изграден по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По проекта е построена нова двуетажна сграда, в която ще функционират двете социални услуги, които са с общ капацитет 30 потребители – 15 мъже и 15 жени. Всяка от тях разполага със самостоятелен вход и е организирана в пет апартамента, създадени да осигуряват среда, максимално близка до семейната. В апартаментите има самостоятелни стаи, санитарни помещения, дневна, кухненски и трапезарен кът.

Заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев заяви, че новите услуги са част от процеса по предоставяне на по-добра и по-близка до семейната среда грижа за хората с психични разстройства. По думите му подобни резидентни услуги дават възможност потребителите да развиват умения за самостоятелен живот и да бъдат по-активно включени в обществото.

Координаторът на проекта Мария Боготлиева посочи, че първоначалната стойност на проекта е била 2,6 млн. лв., а впоследствие е осигурено допълнително финансиране в размер на около 120 000 евро. Инвестицията е изцяло безвъзмездна и се реализира по процедура за изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания.

Новите услуги са предназначени да осигурят условия за постепенното закриване на домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в селата Петково и Ровино. Според Боготлиева в момента се извършва оценка на потребителите, които ще бъдат насочени към новите услуги.

При откриването на социалните услуги беше посочено, че процесът на деинституционализация ще се осъществява поетапно в цялата страна до 2035 година. В момента в дома за мъже в село Петково са настанени 77 души, а в дома за жени в Ровино – 78, като има и чакащи за настаняване.

Предстои кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“ за осигуряване на необходимото обзавеждане, оборудване и персонал за функционирането на новите социални услуги. Очакванията на Община Смолян са през следващата година обектът да бъде напълно подготвен за настаняване на потребители.