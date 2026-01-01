Започва спецакция на полицията в страната, съобщиха от полицията.

Операцията ще продължи до 21 юни, а на 19 юни ще се проведе „24-часов маратон“ за интензивен контрол на водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

В рамките на операцията ще се извършват проверки за недопускане на управление от неправоспособни шофьори, за техническа изправност на превозните средства, за наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, за недопускане на нарушения на ЗДвП.

При извършването на проверките по пътищата на Кюстендилска област ще бъдат включени максимален ресурс технически средства и служители, в това число и небрандирани служебни автомобили, оборудвани с технически средства, ще бъдат включвани и представители на други институции за контрол по компетентност.