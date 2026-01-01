Мъж е в тежко състояние след удар в колело в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 юни на велосипедната алея на бул. „Липник“.

При разминаване са се сблъскали самобалансиращо електрическо превозно средство, управлявано от 46-годишен мъж и велосипед, управляван от 15-годишно момиче.

15-годишен тийнейджър катастрофира зрелищно в Русенско, пострада младеж

Водачът на превозното средство е откаран е в болница - с тежка контузия на главата и с опасност за живота. Велосипедистката също е пострадала - получила е охлузвания по тялото и мозъчно сътресение, като също е хоспитализирана.

Данни за употреба на алкохол не са установени. По случая се води разследване.