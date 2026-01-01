Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви днес пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп.

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ.

"Не инвестираме никакви пари в Иран", добави той.

След виртуалното подписване на споразумението администрацията на президента Доналд Тръмп и иранските власти продължават да дават различни обяснения за съдържанието и начина на прилагане на договореното. Текстът на меморандума все още не е публикуван.

Лидерите на страните от Г-7 настояват за повече информация относно новото споразумение между САЩ и Иран, след като подробностите по документа остават неизвестни за международната общност.

Лидерите на Г-7 очакват яснота по споразумението между САЩ и Иран

Дипломатическите усилия за ограничаване на ядрената програма на Иран имат дълга хронология на напрежение и институционални опити за регулация. Настоящата „втора фаза“ на споразумението, обявена от президента Доналд Тръмп в Евиан-ле-Бен, стъпва върху поредица от събития, които оформиха днешната позиция на Вашингтон и реакцията на неговите съюзници от Г-7.Предисторията на този конфликт е белязана от ключови моменти, в които въпросът за ядреното въоръжение и контрола над Ормузкия проток бяха в центъра на международния дневен ред. През изминалите месеци Вашингтон предприе серия от специфични мерки, които промениха динамиката в Близкия изток. През предходни периоди администрацията на Тръмп разпореди засилено присъствие на американските военноморски сили в региона, като доведе броя на самолетоносачите в зоната на Централното командване до три – „Джералд Форд“, „Ейбрахам Линкълн“ и „Джордж Буш“. Този ход беше придружен от остри предупреждения относно енергийната инфраструктура на Иран, включително заплахата за установяване на контрол върху остров Харг, откъдето преминава 90% от иранския износ на суров петрол.Конкретните стъпки по този „прецедентен път“ включват и няколко опита за директно договаряне, които често завършваха с противоречиви послания от двете страни. В края на изминалите седмици, след поредица от преговори, президентът Тръмп заяви, че е постигната уговорка Техеран да предаде своите запаси от обогатен уран, като се постави изискване за 20-годишен период на наблюдение. Въпреки тези уверения, администрацията на САЩ многократно подчертаваше, че няма да пристъпи към облекчаване на санкциите, докато не бъдат изпълнени конкретни ангажименти, свързани не само с ядрения капацитет, но и с „цялостно по-подходящо поведение“ на Ислямската република.

В момента въпросът пред международната общност, и по-специално пред лидерите от Г-7, се свежда до липсата на публичност около текста на меморандума. Докато администрацията във Вашингтон описва ситуацията като „страхотна сделка“, липсата на официално публикувани клаузи по договора създава несигурност относно това как точно ще се прилагат наложените условия. За гражданите и институциите това означава продължаващ режим на неяснота, който пряко влияе върху стабилността на енергийните пазари и регионалната сигурност.