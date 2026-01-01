Окръжната прокуратура в Плевен привлече като обвиняем и задържа 26-годишен мъж за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда, съобщиха от обвинението.

Обвинението наблюдава разследване за убийство на 50-годишен мъж от село Староселци, област Плевен. Разследването е започнало на 14 юни с извършване на оглед на местопроизшествие.

По делото е установено, че около 4:07 часа на 14 юни в град Искър той е нанесъл на жертвата силен удар с крак в лицето, в резултат на който пострадалият, падайки на асфалта, си удря главата.

Откаран е в Плевенската Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски", където по-късно е починал от причинена черепно-мозъчна травма.

На 15 юни обвиняемият е задържан за 72 часа. На 17 юни, предстои внасяне на искане в Окръжен съд за вземане на мярка постоянен арест. По делото са иззети записи от камери за видеонаблюдение, разпитаните са свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза.