Окръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу В.М., обвинен в контрабанда на високорискови наркотични вещества през държавната граница. Обвинението е по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Според събраните по досъдебното производство доказателства В.М. е собственик и управител на дружество за товарен автомобилен транспорт, като едновременно с това е работил като водач на тежкотоварен автомобил.

На 13 октомври 2024 г. той потеглил за Кралство Испания с влекач и полуремарке, преминавайки през Гърция и Италия. След близо триседмичен курс товарната композиция се завърнала в България около 1:00 часа на 2 ноември 2024 г. през ГКПП „Кулата – Промахон“.

При извършена щателна митническа проверка от инспектори от сектор „Борба с наркотрафика“ към ТД „Митница София“ и служители на Гранична полиция били представени документи, удостоверяващи превоз на метални елементи за поточна линия и аксесоари към тях по маршрут Италия – Гърция – България.

По време на физическия оглед на полуремаркето проверяващите установили специално изграден тайник, оформен чрез преградна стена, която не съответствала на заводските характеристики на превозното средство. В укритието били открити 200 полиетиленови пакета със суха зеленикава растителна маса, всеки с тегло около един килограм.

Направеният полеви наркотест показал, че веществото е марихуана. Общото количество на открития наркотик е 201,215 килограма.

Според съдебно-икономическата експертиза стойността на иззетата марихуана възлиза на 3 219 440 лева, или близо 1,65 млн. евро, съгласно действащото постановление за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

След внасянето на обвинителния акт делото предстои да бъде разгледано от съда.