Британец е бил лекуван в продължение на седем години за рак на кръвта, който никога не е имал, съобщи BBC News. След ново медицинско разследване лекарите установили, че диагнозата е поставена погрешно, а пациентът е преминал през десетки ненужни процедури и години на психологически стрес.

Британецът Саймън Пиърсън е бил погрешно диагностициран с рядката форма на рак на кръвта полицитемия вера през 2017 г. В продължение на повече от седем години той е живял с убеждението, че страда от потенциално животозастрашаващо заболяване и е преминал през 42 ненужни медицински процедури. През 2025 г. допълнителни изследвания показват, че той никога не е имал нито рак, нито друго от заболяванията, за които е бил лекуван.

Пиърсън заявява, че години наред е живял в страх за живота си и с притеснението, че може да е предал заболяването на децата си. След разкриването на грешката той завежда иск за лекарска небрежност срещу болницата.

Болницата признава грешката и му поднася официално извинение.