Българските етапи на Giro d'Italia са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Това показва официалният доклад за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието, изработен от технологичната компания Sensika Technologies. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации.

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В дните около българските етапи официалните профили на Giro d'Italia в платформите TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X са публикували общо 499 поста. Те предизвикаха огромна вълна от органични реакции, които генерираха над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието.

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"В рамките на тази мащабна кампания у нас, официалният профил на кмета на София Васил Терзиев се утвърди като един от лидерите по влияние и ангажираност на аудиторията", пишат от Столична община.

Паралелно с рекордите в социалните мрежи, докладът на Sensika Technologies отчита и забележителен мащаб в традиционното медийно отразяване. За периода от 1 август 2025 г. до 11 май 2026 г. общият брой на материалите в електронните медии надхвърля 17 000 публикации. Те се разпределят по следния начин:

Български медии: 10 754 материала от 590 източника.

Международни медии: 6 463 материала от 1 640 източника в 87 държави по целия свят.

Изключително силен акцент в анализа е, че в международното отразяване България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите (общо 1 995 публикации), а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф.

„Bulgaria, you’ve been sensational!“ - природа, култура и споделена емоция пред света

Според доклада на Sensika Technologies, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Специалният телевизионен формат GiroExpress действаше като вълнуващ „туристически дневник“ - непосредствено преди колоездачите, предаването показа на милиони зрители духа градовете по трасето.

Изключителното гостоприемство и атмосфера предизвикаха официалния международен профил на Giro d'Italia да обобщи емоцията с думите: „Bulgaria, you’ve been sensational!“ („България, бяхте сензационни!“).

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"Около 250 000 души проследиха на живо грандиозния финал по емблематичните жълти павета, превръщайки последните километри от състезанието в едно от най-мащабните публични събития в столицата през последните години. Освен по улиците на града, столицата привлече и огромно внимание в дигиталната среда, където финалът по жълтите павета се нареди сред най-гледаните, най-споделяните и емоционални моменти от цялото състезание", се казва още в прессъобщението на Столична община.

Според Sensika Technologies дигиталният разказ за града улови автентичния дух на столицата - от модерния ѝ градски пулс до превърналата се в хит сватба край трасето в село Долни Пасарел. Кадрите от сватбения ден се появиха в 33 публикации от мониторинга и натрупаха рекордна ангажираност от 6,28 милиона взаимодействия, близо 6 милиона гледания и повече от 15 000 споделяния.

„Това е истинското лице на града ни. Светът не само видя красиви кадри от цялата страна, но и усети нашия дух, нашето гостоприемство и способността ни да се обединяваме около големи каузи. Доказахме, че когато вложим сърце, София може да бъде сцена за събития от най-висок световен ранг. Това ни показва, че бъдещето на града и страната ни зависи единствено от мащаба на нашите собствени мечти. Благодаря на всеки един софиянец, който стана част от тази магия“, споделя кметът на Столична община Васил Терзиев.

Резултатите от медийния отзвук потвърждават, че Grande Partenza 2026 на Giro d’Italia даде на София и България нов тип глобално самочувствие. Това домакинство остави трайна дигитална следа, която тепърва ще привлича пътешественици от цял свят и превърна града ни и цялата страна в разпознаваема, гостоприемна и модерна дестинация на голямата европейска карта.