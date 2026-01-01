Котка се превърна в звездата на представление на "Ромео и Жулиета", поставено на сцената на измирски театър, след като ненадейно изникнала на сцената в сублимен момент на постановката, съобщават турски медии.

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Неочакваният четириног гост привлякъл вниманието на публиката в най-драматичната сцена – докато Ромео лежи на земята, след като изпива отровата. В трагичния момент рижата котка се приближила до актьора, спокойно се протегнала до него и започнала да си играе с косата му, пише в. "Карар".

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Появата ѝ предизвикала смях сред зрителите и временно отклонила вниманието от действието на сцената.

Кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи, където събраха хиляди харесвания и коментари.