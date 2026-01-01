Руски гражданин, убит на 15 юни на улица в полския град Бяла Подляска, е бил известен артист и открит критик на руския президент Владимир Путин. Това съобщи полското радио RMF.

До момента извършителят не е задържан, а полицията продължава мащабната операция по издирването му. Властите призоваха жителите на града да бъдат особено внимателни.

Трагичният инцидент е станал малко преди 10:00 часа на улица „Кралица Ядвига“, близо до кръстовището с улица „Теребелска“. Неизвестен нападател е произвел няколко изстрела по преминаващ пешеходец. Въпреки бързата намеса на спешните екипи, жертвата е починала на място.

У Польщі вбили російського художника Семена Скрепецького, відомого антипутінськими карикатурами. Підозрюваних затрималиhttps://t.co/5zkDQdjlnb — Новинарня (@Novynarnia) June 16, 2026

По данни на RMF убийството е наподобявало екзекуция. Нападателят е стрелял няколко пъти от близко разстояние, след което е произвел още един изстрел по вече падналия на земята мъж.

Следобед полицията официално потвърди самоличността на жертвата. Убитият е 44-годишният руски гражданин Семьон Скрепецки, който от известно време живеел в Бяла Подляска. Той бил известен артист и публичен критик на политиката на Владимир Путин.

Веднага след престъплението полицията започна мащабни действия за установяване и задържане на извършителя. Органите на реда призовават всички, които разполагат с информация за случая или са забелязали подозрителни лица в района, незабавно да се свържат с полицията.

Разследващите предупреждават, че нападателят може все още да е въоръжен и опасен.

В социалните мрежи се появиха непотвърдени информации за задържан беларуски гражданин в района на консулството на Беларус в Бяла Подляска. Полицията категорично отрече тези твърдения.

Няколко души са били отведени за разпит като свидетели или лица, които може да разполагат с важна информация, но към момента няма официални данни за арест на заподозрян.

Бяла Подляска се намира само на около 40 километра от границата с Беларус. Въпреки драматичния инцидент местните жители запазват спокойствие, макар че в града се разпространяват различни слухове, включително за нови стрелби. Полицията последователно опровергава тези информации и уверява, че ситуацията е под контрол.