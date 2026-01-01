Лек автомобил помете на тротоар в Несебър 18-годишна пешеходка, която е загинала на място, съобщават от ОДМВР.

Зад волана е бил 21-годишен бургазлия, който е загубил контрол над колата след излизане от ляв завой, напуснал е платното за движение, блъснал се е в ограда на жилищна сграда, след което е ударил движещата се по тротоара млада жена. Загиналата е украинска гражданка, живееща в Свети Влас.

Жена загина, блъснатата на тротоар между Слънчев бряг и Свети Влас

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са с отрицателен резултат. Взети са кръвна проба и урина за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.