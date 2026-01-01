Дванадесетгодишната Леда влезе в топ 30 на проекта My K-Pop Star в Южна Корея, съобщиха от семейството ѝ.

„Нашата дъщеря Леда постигна безпрецедентен международен пробив, като бе официално селектирана в престижния топ 30 на глобалния мегапроект My K-Pop Star в Сеул. Мащабният формат се организира и продуцира директно от южнокорейския медиен гигант NewsPim. Този успех идва като естествено продължение на нейния сериозен потенциал в Азия, след като по-рано тя бе официално поканена и за втория кръг на кастингите от друга водеща корейска мегакорпорация – More Vision, музикалният гигант, основан от световната К-поп икона Jay Park“, разказва майката – Лилиана Иванова Начева.

По думите ѝ Леда притежава богат бекграунд с участия в множество училищни конкурси, а зрителите на БНТ я познават с изява в националната телевизия заедно с нейното училище.

В момента стартира следващата фаза на конкурса в Южна Корея – глобално онлайн гласуване в официалните платформи на NewsPim (YouTube и TikTok). Това е моментът, в който България има реален шанс да подкрепи своя млад талант по пътя към световния подиум, коментират родителите на Леда.

My K-Pop Star е глобален K-Pop конкурс, организиран с цел да даде шанс на международни таланти да стъпят на професионална сцена. Участниците, които преминат успешно, получават професионално обучение и възможности за сценични изяви. Кандидатурите за последните издания на прослушванията стартираха през април и приключиха в средата на май, като финалистите продължават към същинската сцена.