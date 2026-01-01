Парковете на София се превръщат в голяма спортна площадка от 15 до 19 юни, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Инициативата под мотото „Ела и спортувай в месеца на детето!" на Столичната община се състои всяка вечер от между 17:30 и 19:30 ч. Столичните паркове стават арена на т.нар. ърбън спортове, както и ръгби, хокей и бадминтон.

Поканени да се включат са всички деца, като целта е да се почувстват част от една голяма и сплотена общност, отбелязват от Общината.

„Искаме да превърнем София в сцена на споделени преживявания, където градската среда се превръща в естествено място за игра и истинско общуване. Тези спортни дни са нашият начин да кажем на всяко дете, че тук е неговото място да се забавлява, да открива нови таланти и да създава приятелства без граници", посочва зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева, цитирана от общинския пресцентър.

Къде ще има събития:

На 16 юни ще има стрийт фитнес в парк „Студентски", а за любителите на екипната игра - ръгби в парк „Оборище".

На 17 юни ще се състои ръгби в парк „Дружба" и стрийт фитнес на Английската поляна в Южния парк.

На 18 юни децата ще могат да изпробват уменията си по ръгби в парк „Хиподрума" и да играят бадминтон в Княжеската градина.

На 19 юни спортната седмица завършва със стрийт фитнес в Западния парк и в Северния парк.

Входът е свободен за всички спортни мероприятия, информират от Столичната община.