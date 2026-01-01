Потушен е пожарът при 97 км на автомагистрала "Тракия", съобщи директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив комисар Васил Димов.

По-рано говорителят на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пазарджик Мирослав Стоянов каза, че сухи треви и стърнища горят при 97 км на автомагистрала "Тракия" в посока София.

Според комисар Васил Димов обстановката в района на 96-97 км от магистрала "Тракия" е спокойна и към момента огнището е потушено. Моментно задимяване е имало, докато са протичали гасителните действия, но не се е стигнало до преустановяване на движението по магистралата.

В рамките на днешния ден четири екипа на пожарната са работили на смени в района от 96 км до 106 км по няколко огнища, намиращи се в обработваеми земи на около 10-15 метра от пътното платно.