Държавният глава Румен Радев приветства на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Пред тях президентът подчерта, че

„Отличията в различните категории отразяват трудолюбието, решимостта и таланта на българските изследователи, които имат принос към науката и развитието ни като общество, както и победите в множество олимпиади и конкурси“, подчерта Румен Радев. Президентът изтъкна, че от самото създаване на конкурса през 2003 г. досега,

. Той е доцент по информатика и компютърни науки със специалност „Моделиране на сложни системи с голяма размерност“ в Института по математика и информатика на БАН.Основните постижения на д-р Тодоров се състоят в създаването на високоефективни стохастични и детерминистични подходи за оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи с много голяма размерност. Разработените от него. Методите се използват с успех също и при прогнозиране на атмосферни процеси с много голяма размерност, далечен пренос на замърсители, устойчиво земеделие, екология и биоикономика.

Венелин Тодоров е носител на Голямата награда „Питагор“ за млад учен за 2021 г. на министъра на образованието и науката, носител на наградата на БАН за млади учени до 35 г. в областта на информационните и комуникационните науки и технологии ,,Професор Марин Дринов“ за 2019, награда на БАН за най-успешен проект за млади учени по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН 2017- 2019, както и награда за най-добър млад учен на БАН за 2018 г.Носители на отличието грамота „Джон Атанасов –Ванеса Гецева е бакалавър по компютърни науки и биоинформатика от Ramapo College of New Jersey, текущ докторант в сферата на биологичните науки в Columbia University. Занимава се с програмиране от ранна възраст и има голям интерес към научните разработки в сферата на изчислителната биология. През 2018 г. работи по проект в тази сфера, резултатите от който са представени на една от най-престижните конференции в сферата на изчислителната биология, 27th Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology и 18th European Conference on Computational Biology. От 2020 г. насам Ванеса Гецева работи по проект в сферата на изчислителната биология в лабораторията на д-р Iman Hajirasouliha в Weill Cornell Medicine. Ванеса Гецева е автор на три научни публикации и е носител на двадесет награди, както студентски, така и от конференции и изложения.Христо Тодоров е ученик в 12-и клас в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" в Кюстендил. Разработил е три авторски научни и приложни проекта в областта на машинното обучение: „Генериране на лого изображения чрез генеративни състезателни мрежи“, „Физически противникови атаки тип “черна кутия” с ограничен брой заявки“ и „Проучване на възможността за интерпретации на машинното обучение чрез анализ на данните за генетичната последователност на туморните супресори“.Носител е на две специални награди на Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2021, четвърта награда на Association for Computing Machinery и награда на Тайвански международен панаир на науката. Класиран е за участие в Конкурса на ЕС за млади учени (EUCYS) 2021 г. и печели наградата на Швейцарския форум за млади таланти с разработката си, изследваща възможностите за противникови атаки към невронните мрежи. Носител е на златен медал и грамота за отлично представяне както на Ученическата конференция на УчИМИ (2020 и 2021 г.), така и на Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България за 2020 и 2021 г.На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи грамоти и сертификати “Джон Атанасов“- ученици и техните преподаватели”.