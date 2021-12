Български ученици спечелиха златните медали на първата международна Олимпиада по наука и изкуство (Imagination in Science by Art in different Cultures (ISAC) Olympiad), съобщиха от МОН.



Участието в състезанието беше дистанционно, като виртуален домакин от 2 до 4 декември 2021 г. беше Иран. Отборите бяха съставени от двама или трима гимназисти. Те трябваше да подготвят арт проект, зад който има наука.



Категориите в конкурса бяха шест, като в тази за фотографии българите се конкурираха с участници от 15 държави. Ученичките Деница Василева от СМГ и Рени Паскалева от ПЧМГ с ръководител Златина Димитрова от ЧСУ "Izzi Science for Kids" проведоха експеримент с черен барут и направиха фотографии, които впечатлиха журито и им донесоха златните отличия.