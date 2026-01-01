Не вярвам, че културата може да реши проблемите. Тя обаче може да ги предотврати. Това каза българският министър на културата Найден Тодоров по време на Международния форум по стратегическа комуникация (STRATCOM 2026) в Истанбул в панела "Преосмисляне на меката сила в епоха на фрагментация: влияние и граници“.

Подчертавайки значението на стратегическата комуникация и културата, Тодоров заяви, че културата стои в противовес на фрагментацията и служи за обединяване на хората.

Той добави, че културата изгражда мостове и отбеляза, че хората се страхуват от непознатото и че агресията често произтича от страх и лишения. "Културата, като средство за комуникация, ни помага да оставим конфликтите зад гърба си,“ каза още той и подчерта, че дори при най-опасните кризи най-силният мост между хората е културата и той не трябва да бъде разрушаван. Найден Тодоров също така постави въпроса дали честотата на конфликтите по света може да е свързана с отслабването на културната комуникация между нациите.