Всички пешеходци трябва да са наясно, че глобите за нарушенията, извършени от тях, вече са значително завишени. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция на брифинг, като подчертаха, че последните промени в Закона за движението по пътищата засягат всички участници в движението – не само водачите, но и пешеходците.

Той обяви, че предстои период, в който вниманието ще бъде насочено именно към поведението на пешеходците - през септември и октомври.

„Правилата са променени, така че са засегнати всички участници в движението по пътищата. Предстои сезон, в който нашето внимание и акцентът към установяване на нарушения на пешеходци ще бъде доста повишен, с оглед на увеличаването на инцидентите с тяхно участие“, подчертаха от „Пътна полиция“.

От МВР призовават гражданите да бъдат по-внимателни при пресичане, да използват обозначени пешеходни пътеки и да спазват сигнализацията. По думите им, завишените санкции целят да ограничат нарушенията и да подобрят безопасността по пътищата в цялата страна.

Ще има ли ефект от по-високите санкции?

Пешеходците, които пресичат пътното платно с телефон в ръка, рискуват глоба от 100 лева. Това е включено в промените в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от 7 септември и въвеждат санкции за пешеходци, които използват мобилни телефони или други устройства, разсейващи вниманието им при преминаване на пешеходни пътеки. Темата коментира в ефира на "Здравей, България" пътният експерт Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

“Като всяко нещо в България в последните години тенденцията е да вдигнем глобата, за да направим превенция. Няма да се случат нещата по този начин. Сигурен съм, че 90% от хората даже не знаят, че глобата е вдигната на 100 лева”, смята пътният експерт.

Според него обучаването трябва да се случи много по-рано - още в първи, втори или трети клас. “В училище децата трябва да бъдат обучавани как да пресичат. Трябва да бъдат научени на знаците, светофарите. Тогава ще имаме превенция. В случая сега - дори да вдигаме глобите дали за превишена скорост, дали за пресичане - нещата няма да се променят”, каза Иван Иванов.

“До ден днешен пешеходецът е участник в движението по пътищата. Истината е, че ако тръгнем да пресичаме и говорим по телефона, сме разсеяни и може да не видим автомобила. Първото нещо, което трябва да направим когато спрем на пешеходната пътека, е задължително да погледнем наляво, защото първата конфликтна точка ни идва оттам. Трябва да сме сигурни, че отляво няма никого, да стъпим на пешеходната пътека, да се уверим, че и отдясно няма никого и чак тогава да пресечем. Не може да излизаме със замах”, коментира той.

По думите му трябва да забравим за това да си гледаме телефона, да слушаме музика и да сме разсеяни, когато пресичаме.