МВР работи по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София, съобщиха от ведомството. На 29 юли около 03:00 ч. в столичното Осмо районно управление е получен сигнал за горящи камиони на ул. „Околовръстен път“. Изпратени са екипи на полицията и на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), а огънят е потушен. От него са засегнати четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, посочват от МВР. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство и са иззети веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения, посочват от министерството. Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

От МВР уточняват, че случаят не е попаднал в информационния бюлетин, защото в него се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата, добавят от МВР.

Коментар дойде по-късно през деня и от заместник-министъра на МВР Тони Тодоров след заседание на Оперативния щаб.

"МВР в годините винаги е приемало с отворени обятия всички градивни критики и обвинения. В случая и след сутрешните изказвания на някои политически ангажирани лица ясно си проличава политическата спекулация по темата. Във въпросния ден и на въпросното място е подаден сигнал за запалени горящи камиони в частен паркинг. Колегите от СДВР, както и от столичната пожарна незабавно са се отзовали на място, започнали са работа по гасене, изгасени са четирите камиона, горели в този момент, направен е оглед, иззети са всички веществени доказателства, видеозаписи, разпитани са свидетели и незабавно е образувано досъдебно производство. Там се работи по случая", посочи Тодоров.

През септември съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев каза, че голяма турска фирма е отказала да вземе участие в търг за извозване на боклук. Според него причината е, че нейни камиони са били подпалени на охраняем паркинг в София.