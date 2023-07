На международното летище на Родос, терминал 1, вече работи бюро за помощ на чужди граждани (Help Desk) на Министерството на външните работи на Гърция, съобщават от българското външно министерство на сайта си във връзка с пожарите в Гърция.



Службата ще улеснява и координира, в сътрудничество със съответните посолства, навременното заминаване на чуждестранни посетители, които са изгубили своите документи за пътуване. Обособена е специална зона, където се настаняват семейства с малки деца и хора с увреждания. В обособени зони на летището се предлагат безплатна храна и бутилирана вода.



Общо 1489 души вече са напуснали страната от вчера до днес в 6:00 сутринта. Самолетите, които са пристигнали празни, са с дестинации главно в Англия, Германия и Италия. Ситуацията на летището значително се подобрява, като няколко зони за настаняване вече са почти празни. Според оценки на служители на Help Desk при тези темпове ситуацията ще се нормализира напълно до днес следобед.

По данни на Службата за пожарна безопасност на Гърция през нощта на остров Родос е имало голямо повторно разпалване на огъня. Новото огнище е в района между Аполо и Платания, като има и разпръснати огнища на изток към Малона и Масари. В гасенето участват 266 пожарникари, 55 автомобила и 16 групи пешаци, три хеликоптера и четири самолета, информират от МВнР.



От ведомството подчертават, че чужди граждани, които желаят да се свържат с Help Desk, могат да се обадят на следните телефони: +30 6985889650 / 6983209611. В случай на особено спешна нужда връзка с Help Desk, може да бъде осъществена и през WhatsApp на мобилен номер: +306977960941.



Звеното за управление на кризи на Министерството на външните работи на Гърция продължава да работи непрекъснато. Чуждите граждани могат да се свържат с него на следните телефони: +30 210 368 1350 / +30 210 368 1259 / +30 210368 1730. Гръцките и чуждестранни граждани, които са в непосредствена опасност могат да се свържат директно с Гражданска защита на +30 2131331200.



От МВнР информират, че днес в цяла Гърция се наблюдава лек спад в температурите, но утре отново се очакват екстремни метеорологични условия, които според прогнозата на Националната метеорологична служба се формират от взривоопасната смес от много високи температури, очаквани до 45 градуса по Целзий, под 15% влажност и силни ветрове.



При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в Атина на следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. Въпроси могат да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr; consular.athens@mfa.bg; Consulate.Thessaloniki@mfa.bg, припомнят от МВнР.