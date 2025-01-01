Министерският съвет се събира във вторник, 21 октомври, това съобщиха от правителствената пресслужба.

Заседанието е предвидено за 10:00 ч.

Ключовите преговори за кабинета „Желязков“ се отлагат за вторник

Министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за 15 октомври заседание на правителството. Преди това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред Желазков, министри и актива на партията, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. "Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство", посочи Борисов миналата седмица на извънреден брифинг в централата.

"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", допълни още той. И така през седмицата заседанията на парламента не събираха нужния кворум. ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН. Това трябваше да се случи днес, но към обяд стана ясно, че разговорите няма да се състоят. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори.

Ето какво включва програмата на министрите за утре:

1. Проект на Решение за одобряване на становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9 за 2025 г.

2. Проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" и за разходи по дейностите за надграждането му.

3. Проект на Решение за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г.

6. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Бургас.

7. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването му.

8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г.

9. Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 191 от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

10. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

11. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация съгласно Рамката за предоставяне на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген.

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

14. Проект на Решение за одобряване на позициите и състава на правителствената делегация на Република България за участие в 43-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.

15. Проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.

16. Проект на Решение за изменение на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Фонд „Убежище, миграция и интеграция".

17. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията.

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

19. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище.

20. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

21. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Свиленград, област Хасково.

22. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.

23. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.).

24. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на природните бедствия в област Бургас.

25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика,

26. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-458/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

27. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.

28. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование", проведено на 11 и 12 септември 2025 г. в гр. Хернинг, Кралство Дания.

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

30. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 22 и 23 септември 2025 г. в Брюксел.

31. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

32. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки.

33. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г„ № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 27 и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

35. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.