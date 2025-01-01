Скандинавските и балтийските страни обявиха, че ще предоставят 500 милиона долара за схема, създадена за закупуване на американски оръжия за Украйна.

Средствата ще бъдат разпределени за военно оборудване и муниции съгласно Приоритетния списък с нужди на Украйна (PURL) на НАТО, се казва в съвместно изявление на Финландия, Дания, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Механизмът, позволяващ закупуването на американски запаси, беше стартиран от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте през юли, предаде АФП.

„Това съвместно обещание да допринесем за инициативата PURL ще засили още повече ангажимента на скандинавските и балтийските страни да подкрепят Украйна“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

„От решаващо значение е Украйна да получи бързо критично важно оборудване за отбрана“, подчерта той.

„Агресивната война на Русия е дългосрочна заплаха за европейската сигурност, трансатлантическата общност и международния ред, основан на правила. Няма да позволим тя да успее“, се посочва в съвместната декларация.