ГЕРБ да изпълнят обещанието на своя лидер Бойко Борисов и да подкрепят оставката на Антон Славчев. За това призоваха от кулоарите на парламента съпредседастелите на ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Според Божанов настоящият шеф на Антикорупционната комисия е бухалка на Пеевски и изпълнява всички негови поръчки: „Мачка опозиция, мачка кметове, злоупотребява с всички процесуални закони. Затова искаме за пореден път неговата оставка. ГЕРБ се крият от това нещо. Въпросът е дали Борисов контролира групата и дали групата ще се подпише. След като той се подписа пред камерите или това е било просто едно театрално действие, което всъщност да го измъкне от отговорността за КПК".

Борисов се подписа в подписката, инициирана от ПП-ДБ, за оставката на шефа на КПК (ВИДЕО)

От месеци коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ настоява за оставката на Славчев. На 10 октомври съпредседателят на ПП Асен Василев, заедно с партньорите си от ДСБ и „Да, България“, официално обяви началото на подписката, а папката беше символично оставена върху рояла в мраморната зала на Народното събрание. Идеята беше другите парламентарни групи да я подкрепят и в частност ГЕРБ, чийто лидер по-рано се изказа в полза на оставката на цялата комисия.

Това не се случи, а в края на октомври Мирчев припомни от парламентарната трибуна за „мъжката дума“ на Борисов и лично му занесе папката, а лидерът да ГЕРБ се подписа.

