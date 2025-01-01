Над 3 милиона кубични метра вода са постъпили в езерото Сребърна при акцията по принудително препомпване от река Дунав. Така бе предотвратено пресъхването на резервата в периода на екстремни горещини през лятото, посочва БНР.

В момента нивото на водата е около 80 сантиметра. Ако зимата е с повече валежи, екоекспертите очакват стабилизиране на езерото.

Сребърна е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО.

По-малко от пет месеца след извънредната акция по препомпване на води от река Дунав, езерото Сребърна вече се възстановява. Акцията бе проведена в разгара на лятото, когато високите температури и ниските нива на реката застрашиха уникалната екосистема на резервата. Малко над три милиона кубични метра вода бяха прехвърлени от Дунав в Сребърна, съобщи директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям, преди да връчи плакет за благодарност на началника на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Силистра комисар Евлоги Стамов.

БГНЕС

"Може смело да кажем, че предотвратихме изсъхването на езерото", изтъкна Ибрям.

Проблемът с ниските води на Сребърна се изостри през лятото, след като стана ясно, че от 2023 г. насам в езерото не е постъпвала вода от Дунав.

Действията по препомпването започнаха в средата на юни и продължиха до септември. За целта бяха използвани използвани мощни хидропомпени агрегати, предоставени от пожарната служба.

Според експертите в РИОСВ, ситуацията в езерото в момента е стабилна. Макар нивото на водата да е ниско – около 80 сантиметра при южния шлюз – за сезона това е нормално и не застрашава обитателите му.

Обстановката е относително благоприятна и близка до нормалната за тази част от сезона, коментира екологичният експерт Момчил Петров.

"Нивото е ниско, но не е критично ниско – 80 сантиметра при южния шлюз, благоприятно за всички представители на флората и на фауната. Операцията по прехвърляне на води – най-важният момент беше, че не допусна пресъхване на езерото, сериозен риск поради продължително високите температури, свързано с голямо изпарение. След приключването на този период вече нещата са стабилни. В момента езерото изобилства от много видове птици. Мигриращи, патици, гъски, къдроглави пеликани."

При добра снежна покривка през предстоящата зима, повишаване на нивото на реката и задържане на високите подпочвени води се очаква повишение на нивото на езерото Сребърна. Ако то е с метър и половина спрямо настоящите стойности, езерото няма да бъде застрашено, ако се повторят условията от отминалото лято, поясни Петров.

Спасителната акция оставя и още един положителен резултат – изградената техническа готовност ще позволи при нужда подобна операция да се извършва много по-лесно. Освен това, вече има разработени проектни предложения, които да гарантират справяне със ситуацията за в бъдеще, съобщи директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям.

Предвижда се изграждането на помпена станция на западния канал, чрез която целогодишно да могат да се прехвърлят принудително води от Дунав в Сребърна. За целта се търси финансиране, а от МОСВ има положителен отклик.

Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в България и един от 100-те национални туристически обекта. Разположено е на основното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка – Via Pontica.

През 1983 г. резерватът получава най-голямото си международно признание – включен е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, дом на редица редки видове, сред които и къдроглавият пеликан.